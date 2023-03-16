Швеция поставит в Украину восемь самоходных артиллерийских установок Archer.

Об этом заявил министр обороны Швеции Пол Джонсон, пишет Dagens Nyheter.

"Они дадут украинцам возможность вывести из строя российские артиллерийские системы", - сказал министр.

Кроме того, согласно дополнительным поправкам в бюджет, поданным в парламент, правительство также просит передать Украине десять танков Leopard 2.

Восемь САУ и десять танков оцениваются в более шести миллиардов крон. Это деньги, которые вооруженные силы должны получить в течение 2024-2026 годов, чтобы иметь возможность заменить то, что передадут Украине.

"Можно сказать, что система Archer - это снайперская винтовка, а не дробовик. Именно способность наносить сверхглубокие удары по артиллерийской системе противника делает Archer уникальным", - сказал Джонсон.

Украина получит установки через несколько месяцев, на них будут установлены компьютеры для управления огнем, состоится обучение украинского персонала, также будет создан логистический хаб для обслуживания и ремонта. Считается, что Украина может использовать шесть из восьми единиц одновременно на поле боя, поскольку две необходимо держать в резерве, чтобы получить возможность подобрать запчасти.

У Швеции сейчас 48 единиц САУ Archer, из которых 24 используются шведскими Вооруженными силами. Остальные 24 находятся на хранении. Кроме восьми танков Archer, десяти Leopard 2 Швеция решила поддержать Украину 50 боевыми машинами, 90 системами ПВО и противотанковыми средствами.

Ранее мы писали, что в конце февраля премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм в рамках нового пакета военной помощи для Украины поставит системы противовоздушной обороны IRIS-T и Hawk.

Кроме того, Швеция не исключила поставку Украине танков Stridsvagn 122, которые являются модификацией немецкого Leopard 2А5.