Иран занял "выжидательную позицию" в вопросе передачи баллистических ракет России, данных об отправке Тегерном этого вооружения РФ нет.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".

"Иран - да, поставляет боеприпасы. РФ пытается получить и другое вооружение, в частности БПЛА, не только те, что уже используют. Кроме того, РФ заинтересована в получении баллистических ракет", - сказал он.

По словам Скибицкого, на данный момент достоверных данных о передаче иранских ракет России нет.

"Иран все-таки выжидает, занял в этом вопросе выжидательную позицию", - считают он.

Скибицкий заявил, что у военной разведки Украина есть конкретные документы по развитию сотрудничества между РФ и Ираном. В частности, речь идет о намерениях России получить боеприпасы, реактивные снаряды и другую технику. По данным ГУР, россияне начали ощущать дефицит боеприпасов.

Ранее СМИ писали, что Иран заключил сделку с Россией по закупке истребителей Су-35.

Также сообщалось, что в ЦРУ назвали тревожным быстрое развитие отношений между РФ и Ираном.