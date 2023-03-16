РФ заинтересована в получении ракет от Ирана, однако Тегеран занял "выжидательную позицию" - ГУР
Иран занял "выжидательную позицию" в вопросе передачи баллистических ракет России, данных об отправке Тегерном этого вооружения РФ нет.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона, пишет "Интерфакс-Украина".
"Иран - да, поставляет боеприпасы. РФ пытается получить и другое вооружение, в частности БПЛА, не только те, что уже используют. Кроме того, РФ заинтересована в получении баллистических ракет", - сказал он.
По словам Скибицкого, на данный момент достоверных данных о передаче иранских ракет России нет.
"Иран все-таки выжидает, занял в этом вопросе выжидательную позицию", - считают он.
Скибицкий заявил, что у военной разведки Украина есть конкретные документы по развитию сотрудничества между РФ и Ираном. В частности, речь идет о намерениях России получить боеприпасы, реактивные снаряды и другую технику. По данным ГУР, россияне начали ощущать дефицит боеприпасов.
Ранее СМИ писали, что Иран заключил сделку с Россией по закупке истребителей Су-35.
Также сообщалось, что в ЦРУ назвали тревожным быстрое развитие отношений между РФ и Ираном.