Во Львовской области три дрона около часа ночи 18 марта ударили по Яворовскому району.

Об этом сообщил губернатор региона Максим Козицкий в видеообращении.

Беспилотники попали в нежилые помещения, которые получили повреждения. Пострадавших нет.

Еще три "Шахеда" были сбиты силами ПВО.

Также глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил подробности вечерней атаки "Шахедов" на Новомосковск. Там повреждены шесть дачных домов, еще четыре разрушены до основания. На атакованном объекте критической инфраструктуры произошел пожар, который до сих пор тушат спасатели.

Люди не пострадали.

Как мы сообщали, 17 марта БПЛА пытались атаковать в Волынской, Житомирской, Ровенской и Киевской областях. Кроме того, дроны противника видели во Львовской и Тернопольской областях.

Сегодня в ВСУ рассказали, что вечером 17 марта украинская ПВО сбила 11 из 16 запущенных россиянами БПЛА "Шахед".

Война в Украине продолжается уже 388-й день. Мы следим за новостями 18 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 387-го дня войны. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях в Украине. Си Цзиньпин летит в Москву. Российские войска продвинулись к Северному водохранилищу и захватили Зализянское к северо-западу от Бахмута. А правительство Словакии одобрило передачу 13 истребителей МиГ-29 Украине.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о ситуации, которая складывается вокруг Киево-Печерской лавры и УПЦ.