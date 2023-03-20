Последние три недели силы РФ постепенно продвигаются вокруг Авдеевки, ключевой территорией грядущих боев может стать Авдеевский коксохим.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

"Российская операция в основном проводилась 1-м армейским корпусом т.н "ДНР", местным персоналом, хорошо знающим местность. Авдеевка находится на линии фронта с 2014 года; город в настоящее время в значительной степени разрушен. Комплекс Авдеевского коксохимического завода, скорее всего, станет ключевой территорией, которую особенно удобно защищать по мере развития битвы", - говорится в свежем отчете.

Тактическую ситуацию в разведке Великобритании называют "аналогичной ситуации в более крупном городе Бахмут". Линии снабжения на запад там все больше подвергаются угрозе со стороны российской операции по окружению.

Ранее в ВСУ рассказали о стратегической цели России на Авдеевском направлении.

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