Окружение Авдеевки Донецкой области является стратегической задачей противника.

Об этом заявил Алексей Дмитрашковский, спикер сил Таврического направления в эфире Еспресо ТВ.

"Враг за ночь четыре раза смог атаковать позиции наших войск. За вчера у россиян было 37 штурмовых действий. Все боевые действия происходили по линии Авдеевки-Марьинки. Стратегическая задача сейчас у россиян - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Пока все попытки тщетны. Враг за вчерашний день потерял почти 3 роты личного состава убитыми и ранеными, 46 единиц техники, в том числе 15 танков и 9 БМП", - сказал Дмитрашковский.

Отметим, что российские источники на этой неделе заявили о захвате Красногоровки к северу от Авдеевки. Украина этого не подтверждала.

Как сообщал Генштаб ВСУ, украинская армия отбила атаки под Авдеевкой и Марьинкой, в Бахмуте идут позиционные бои.

Также "Страна" публиковала видео из окопов украинской армии под Авдеевкой.

Война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны. Продолжилось обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина. Россияне атаковали Краматорск, Запорожье, под Бахмутом продолжаются бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.