В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 марта. Сообщается, что россияне атакуют Бахмут и Авдеевку, обстреливают Запорожскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

Противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из РСЗО. В центре внимания были пострадавшие объекты в Запорожской области - жилые дома в Васильевском районе и гражданская инфраструктура Каменского. Попытки наступления россияне предпринимали у следующих населенных пунктов: Новоселовское (Купянское и Лиманское направления), Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка (Бахмутское направление), Каменка, Авдеевка, Северное, Бердычи и Марьинка (Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления). На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. О попытках контрнаступления ВСУ ничего не говорится (о них пишут российские военные Telegram-каналы). Украинская авиация уничтожила вражеский ЗРК, нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники и боеприпасов. Силами артиллерии поражен зенитный ракетный комплекс "Тор".

Ранее мы писали, что украинский военный описал американским журналистам из The New York Times тактику россиян под Бахмутом. По его словам, им даже не выдают оружия.

Война в Украине продолжается уже 389-й день. Мы следим за новостями 19 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 388-го дня войны. Продолжилось обсуждение того, что означает и чем обернется решение Международного уголовного суда в Гааге об аресте Путина. Россияне атаковали Краматорск, Запорожье, под Бахмутом продолжаются бои.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о новой тактике россиян и влиянии на войну FPV-дронов.