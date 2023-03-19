В Украине продолжается война. Фото: Facebook/GeneralStaff.ua

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 19 марта. Сообщается, что россияне атакуют Бахмут и Авдеевку, обстреливают Запорожскую область.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное из заявлений командования:

  1. Противник нанес 1 ракетный и 7 авиационных ударов, совершил 9 обстрелов из РСЗО. В центре внимания были пострадавшие объекты в Запорожской области - жилые дома в Васильевском районе и гражданская инфраструктура Каменского.
  2. Попытки наступления россияне предпринимали у следующих населенных пунктов: Новоселовское (Купянское и Лиманское направления), Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка (Бахмутское направление), Каменка, Авдеевка, Северное, Бердычи и Марьинка (Авдеевское, Марьинское и Шахтерское направления).
  3. На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону. О попытках контрнаступления ВСУ ничего не говорится (о них пишут российские военные Telegram-каналы).
  4. Украинская авиация уничтожила вражеский ЗРК, нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, военной техники и боеприпасов. Силами артиллерии поражен зенитный ракетный комплекс "Тор".

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 марта 2023 года

Сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00 19 марта 2023 года

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