Российские военные очень хорошо умеют окапываться, и часть из них только этим и занимается - им вообще не выдают оружия.

Так описал тактику врага под Бахмутом украинский солдат корреспонденту The New York Times.

"У них очень хорошее разделение задач: кто-то только копает, кто-то приносит боеприпасы, кто-то стреляет, и они по отдельности участвуют в наступлении. Как только их войска продвигаются вперед, люди с лопатами подходят сзади и роют окопы и блиндажи, в то время как другие несут боеприпасы и прячут их в ямах. Скоро у них появляется целая деревня", - цитирует американское издание украинского военного по имени Ярослав из 3-й штурмовой бригады (бывший полк "Азов").

Что еще поражает собеседника NYT, так это презрение россиян к смерти.

"В первый месяц каждый день, пять-шесть раз в день, группы по 10-15 человек наступали на наши позиции пехоты через лесную полосу. Их убивают, и приходят следующие... Это что-то невиданное. Наши ребята думают, не под наркотиками ли они. Иначе как они могут идти на верную смерть, перешагивая через разлагающиеся трупы своих сослуживцев. Тут можно немного сойти с ума", - говорит Ярослав.

Он и его товарищи предполагают, что это обеспечивается "заградотрядами", под страхом смерти запрещающими отступать. На видео, снятом украинским дроном, видно, как при появлении опасности безоружный солдат хочет отступить, но оглядывается назад, на свои позиции, и в итоге продолжает двигаться вперед, пишет корреспондент NYT.

Отметим, что в западных, украинских и российских оппозиционных СМИ ранее сообщалось о больших потерях среди "вагнеровцев", которые ведут штурмовые действия на бахмутском направлении. Публиковались рассказы пленных "вагнеровцев", которые сообщали, что за отступление их расстреливают командиры.

Ранее мы сообщали, что представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что россияне тактически провалили захват Бахмута.

Также "Страна" рассказывала, что, по словам старшего военного советника делегации Великобритании в ОБСЕ Яна Стаббса, потери РФ в боях за Бахмут составляют до 30 тысяч военных убитыми и ранеными.