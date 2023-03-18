Российские власти, вероятно, готовятся провести масштабный призыв на военную службу.

Об этом сообщает британская разведка.

Такой вывод она делает из того, что 13 марта депутаты Госдумы РФ внесли законопроект об изменении возрастного ценза для призыва с нынешних 18-27 лет до 21-30 лет. Разведка полагает, что закон скорее всего будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

Западные аналитики отмечают, что с советских времен Россия продолжала проводить призывы на военную службу два раза в год. Они сохранились наряду с частичной мобилизацией, проведенной осенью 2022 года.

"Россия продолжает официально запрещать призывникам воевать в Украине, хотя, по крайней мере сотни призывников служили там из-за административной путаницы или после того, как их принудили подписать контракты", - пишет разведка.

По ее данным, многие мужчины хотят освобождения от призыва из-за того, что получают высшее образование. Скорее всего, власти меняют возраст, чтобы увеличить численность войск и вынудить студентов служить. Даже если Россия продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительный приток людей высвободят большую часть профессиональных солдат, предполагает разведка.

Вчера разведка писала, что российская армия временно исчерпала наступательный потенциал.

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