Российская армия временно исчерпала наступательный потенциал на Донбассе и будет стремиться его восполнить. Даже локальные наступления сейчас проблематичны.

Об этом сообщает Министерство обороны Британии в Twitter.

Как отмечается в сводке, в последние дни российские силы и силы группы "Вагнера" заняли плацдармы к западу от реки Бахмутка в центре Бахмута. В предыдущую неделю река обозначила линию фронта. Вооруженные силы Украины продолжают оборонять западную часть города.

Тем не менее, в более широком плане по всей линии фронта Россия демонстрирует одни из самых низких показателей локальных наступательных действий, которые наблюдались по крайней мере с января 2023 года.

По данным британской разведки, это, скорее всего, связано с тем, что российские силы временно истощили боевые возможности развернутых формирований до такой степени, что даже локальные наступательные действия в настоящее время не могут быть устойчивыми.

"Российские лидеры, скорее всего, будут стремиться восстановить наступательный потенциал сил после того, как будут пополнены запасы личного состава и боеприпасов. Тем временем командиры, вероятно, будут вынуждены выбирать между проведением наступательных операций и проведением надежной обороны всей линии", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, попытки россиян штурмовать Угледар замедлились, разведка Британии сообщила, почему РФ несет там тяжелые потери.

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают штурм Бахмута и готовятся возобновить наступление на Угледар.

Война в Украине продолжается уже 387-й день. Мы следим за новостями 17 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 386-го дня войны. Атаки российской армии идут по всему фронту. Наиболее напряженная ситуация в районе Бахмута, где россияне подходят к трассе, соединяющей город с Константиновкой.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает, что будет делать УПЦ в ответ на требования властей покинуть Лавру.