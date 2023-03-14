Британский таблоид Daily Mail публикует репортаж из прифронтового поселка Часов Яр, в котором журналист вместе с фотографом побывали по пути к Бахмуту из Константиновки.

Соответствующий материал опубликован 13 марта.

В поселке эхом слышится "душераздирающий треск артиллерийского огня".

К журналистам в городе подошел пожилой мужчина, который назвался "героем Советского Союза".

"Его зовут Василий Анатольевич, или, как он сам себя описывает, "дядя Вася из Часова Яра и Герой Советского Союза", - описывает встречу журналист.

Далее описывается диалог:

- (Солдаты) скажут, что я сказал что-то не то, упомянув советское прошлое, но мы ведь не забываем историю, не так ли? Мы этого не забудем.

- Нет, мы согласны, мы, конечно, не будем.

Мужчина не реагирует на обстрелы, говоря о том, что привык к ним.

"Когда падают снаряды, солдаты кричат мне, чтобы я ложился, но мне наплевать, понимаете, о чем я? Я с Донбасса. Донбасс никогда не преклонит колено! И Украина никогда не преклонит колени! Помните это. Мы свободны", - говорит Василий Анатольевич.

Ранее сообщалось, что трасса Бахмут – Константиновка стала "дорогой жизни" для ВСУ. Washington Post писала, что противник пытается ее перерезать.

Также мы писали, что произошло на фронте за минувшие сутки.