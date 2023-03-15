С начала вторжения России в Украину российские государственные служащие и работники подвергаются все более строгим ограничениям на выезд за границу. Некоторым чиновникам, вероятно, пришлось избавиться от своих паспортов в ФСБ.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке.

По данным разведчиков, такие меры предприняли для предотвращения бегства или дезертирства чиновников, которые "все больше недовольны".

Британская разведка пишет, что сотрудники, находящиеся ближе к центру власти, сталкиваются с более строгими ограничениями. В частности, "кремлевским чиновникам запрещены все международные туристические поездки".

Это расширение существующих мер, принятых еще в советское время. Ограничения на поездки были ужесточены после аннексии Крыма в 2014 году, говорится в сводке.

Существует реальная вероятность того, что ограничения на поездки будут ужесточаться для все большего числа работников государственного сектора, добавили в британской разведке.

Ранее разведка писала, что российская элита изолируется от населения из-за больших потерь в войне против Украины.

Также разведка Британии озвучила вчера ключевую причину неспособности россиян к оперативно значимым наступлениям.