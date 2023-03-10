Паузы между атаками России по Украине сильно увеличились из-за нехватки ракет. РФ пытается накопить критический объем вновь произведенных ракет.

Об этом сообщает британская разведка в новой сводке, обнародованной в Twitter-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В разведке сказано, что 9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критически важной инфраструктуре Украины.

Британская разведка пишет, что Россия во время атаки использовала крылатые ракеты, ракеты ПВО в роли "земля-земля", иранские БПЛА и необычно большое количество гиперзвуковых баллистических ракет воздушного базирования

Это была первая крупная волна дальних ударов с 16 февраля и, вероятно, одна из крупнейших с декабря 2022 года, говорится в сообщении. Официальные лица Украины сообщили о гибели не менее 11 мирных жителей.

"Интервал между волнами ударов увеличивается, скорее всего, потому, что России сейчас необходимо накопить критическую массу вновь произведенных ракет непосредственно промышленностью, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы убедительно сокрушить украинскую систему ПВО", - добавили в сводке.

Напомним, вчера после длительного перерыва состоялась массированная российская атака - уже 15-я по счету. Она продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилось лишь утром. Все, что известно о новой ракетной атаке России, мы собрали в отдельном материале.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.