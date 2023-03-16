СБУ подтвердила наличие российских паспортов у бывшего заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко и его родственников.

Об этом говорится в ответе СБУ по запросу Bihus.Info.

Служба безопасности подтвердила, что российские паспорта имеют жена Семочко Татьяна Лысенко, ее дочь Анастасия Котон и сын Владимир Котон от первого брака, а также зять Семочко.

Также СБУ опубликовала номера их российских паспортов. Жена и зять имеют те же номера, о которых журналисты писали еще пять лет назад. Остальные двое имеют новые номера русских паспортов.

Семочко был назначен первым заместителем председателя Службы внешней разведки 31 июля 2018 года. А менее чем через год — в апреле 2019 года — тогдашний президент Петр Порошенко уволил его с должности.

В 2018 году мы писали, что контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у гражданской жены Семочко.

Также мы рассказывали, что Порошенко объявил о снятии Семочко с должности после громкого журналистского расследования о многочисленной элитной недвижимости, двойном гражданстве близких и коррупционных действиях разведчика.