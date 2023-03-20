В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опубликовали оперативную сводку с фронта по состоянию на 18:00 20 марта.

Об этом Генштаб ВСУ пишет в Facebook.

Главное в вечерней сводке:

На Бахмутском направлении продолжаются постоянные позиционные бои в Бахмуте, отражены атаки в районах Богдановки и Ивановского. На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях армия РФ наступала в районах Бердичей, Авдеевки и Северного. Как заявляет Генштаб, атаки отбиты. На Купянском и Лиманском направлениях россияне наступали в районе Новоселовского. По данным Генштаба ВСУ атаки также отбиты. На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия обороняется. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Россияне нанесли 13 авиационных и 4 ракетных удара, а также совершили 7 обстрелов из РСЗО. Авиация ВСУ нанесла 9 ударов.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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