Украинская православная церковь публикует обращение предстоятеля Церкви митрополита Онуфрия к президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с событиями вокруг Киево-Печерской лавры.

В нем говорится, что церковь "всегда воспитывала и воспитывает паству любить свою Родину, быть достойными гражданами своего государства и достойно выполнять свои гражданские обязанности", а после вторжения РФ церковь "первой среди других религиозных организаций решительно осудила эту военную агрессию и призвала своих верующих встать на защиту родной земли".

В заявлении говорится, что в Украине "раздувается пламя противостояния на религиозной почве", а церковь "подвергается незаконным перерегистрациям общин, рейдерским захватам храмов и дискредитации в средствах массовой информации с распространением большого количества безосновательных обвинений".

"Но тяжелая ситуация в религиозной сфере критически ухудшилась после того, как стало известно, что государственные власти намерены выселить нашу монашескую общину с территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, которую монахи буквально подняли из руин за тридцать пять лет с момента возобновления деятельности этого древнего монастыря", - отмечается в обращении.

"Обращаемся к Вам, как к главе Государства и гаранту соблюдения норм Конституции Украины - обеспечить конституционное право на свободу совести и вероисповедания для верующих Украинской Православной Церкви, не допустить принятия антиконституционных законов против Церкви, находящихся на рассмотрении в Верховной Раде Украины, а также сделать все необходимое, чтобы духовенство, монашество и верующие Украинской Православной Церкви могли и дальше совершать свое служение в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре", - говорится в обращении митрополита Онуфрия.

Напомним, монахи УПЦ, согласно требованию властей, должны покинуть территорию монастыря к 29 марта.

Сегодня иерархи УПЦ пытались встретиться с Зеленским, но их не пустили в Офис президента и во встречи им было отказано.