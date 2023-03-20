Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент рассказал, что будет УПЦ делать 29 марта, когда, согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую Лавру.

"Наши действия будут в соответствии с законодательством Украины. На сегодняшний день нет законных оснований чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской Лавры. В тоже время мы думаем, что буду совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены",- заявил Климент.

Он также прокомментировал, сообщение о том, что монахи Киево-Печерской-Лавры вывозят часть своих вещей с территории монастыря.

"Мы сейчас проводим некоторые мероприятия на случай, если монахи не смогут находится в Лавре. Сейчас они вывозят свои личные вещи. И когда монастырь вновь будет в Лавре, то они туда вернутся", - заявил Климент.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что против священников УПЦ не будут применять силу за отказ покидать Лавру до 29 марта.

Как писала "Страна", сегодня высшие иерархи УПЦ прибыли в Офис президента Украины с целью донести до руководства государства позицию Украинской Православной Церкви. Однако у Зеленского ответили отказом, заявив, что встреча с представителями УПЦ на сегодня не запланирована.

Ранее "Страна" писала, что сегодня прошло заседание Синода, которое обсуждало вопрос выселения монахов из Киево-Печерской Лавры. Минкульт требует от них покинуть монастырь до 29 марта либо войти в состав ПЦУ.

Подробно о том, почему УПЦ выселяют из Лавры и какие последствия это будет иметь, мы писали в отдельном материале.