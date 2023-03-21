Военное сотрудничество двух стран обсуждалось на переговорах президента РФ Владимира Путина и лидера Китая Си Цзиньпина.

Об этом сообщил помощник Путина Юрий Ушаков, пишут российские медиа.

Ушаков заявил, что стороны "договорились продолжить реализовывать те договоренности", которые ранее были достигнуты "по линии Минобороны".

Напомним, ранее на Западе заявляли, что Россия ведет переговоры с Китаем о поставках вооружений для армии РФ.

Официально Китай это опровергал.

По данным СМИ, Си Цзиньпин обсудил с Путиным войну в Украине и заявил, что большинство стран выступают за переговоры. По его словам, большинство стран поддерживают ослабление напряженности, выступают за мирные переговоры и против подливания масла в огонь.

Напомним, во время переговоров, Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом" и заявил об уверенности в его победе на выборах в 2024 году.

Ранее мы писали о том, что Государственный департамент США осудил визит Си Цзиньпина в Москву, на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.