Власти США лишат возможности инвестировать в Китай и Россию те компании, которые будут получать государственные субсидии на выпуск полупроводников.

Об этом сообщило на своем сайте Министерство торговли США.

Ведомство представило проект дополнительных требований, которые будут сопровождать реализацию недавно принятого закона "Чипы для Америки" о мерах поддержки отрасли на 52,7 миллиарда долларов.

"Статут запрещает значительные транзакции, связанные с существенным расширением производственных мощностей на передовых и современных объектах в зарубежных странах, вызывающих обеспокоенность, в течение десяти лет с даты присуждения субсидии", — говорится в документе.

К "вызывающим обеспокоенность странам" министерство торговли отнесло Китай, Россию, Иран и Северную Корею. Под "значительными транзакциями" оно понимает сделки на сумму от 100 тысяч долларов, а "существенное расширение" трактует как наращивание производства на 5%.

"Фундаментально "Чипы для Америки" — это инициатива национальной безопасности, и эти ограничения помогут гарантировать, что враждебные игроки не получат доступа к передовым технологиям, которые могут быть использованы против Америки и наших союзников", — заявила министр торговли Джина Раймондо.

В пресс-релизе министерства торговли говорится, что цель новых правил заключается в том, чтобы помешать получателям субсидий строить новые и расширять существующие современные производственные мощности в Китае и других "вызывающих беспокойство странах": России, Иране и Северной Корее.

Как мы писали, в феврале Министерство торговли США ввело запрет для 90 компаний из России, Китая и других стран на приобретение ряда товаров, в том числе полупроводников.

Сегодня мы приводили публикацию New York Times о том, как Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям, введенным после вторжения в Украину.