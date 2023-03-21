Лидеры РФ и КНР заявляют, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.

В нем подчеркивается "важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений".

Ранее мы публиковали главное в заявлении России и Китая по итогам переговоров Путина и Си. В ней говорится, что РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров. Обе страны выступают против санкций, установленных в обход Совбеза ООН.

При этом две страны озабочены созданием AUKUS (оборонный альянс США, Великобритании и Австралии), планируют укрепить всеобъемлющее партнерство в сфере энергетики и технологий.

"Страна" анализировала итоги визита Си в Москву в сегодяшних итогах.

Глава КНР Си Цзиньпин уже пригласил Путина в текущем году совершить визит в Китай.

А Госдеп США осудил визит Си Цзиньпина в Москву, на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.