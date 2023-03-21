"В ней не может быть победителей". Путин и Си призвали не допустить ядерную войну
Лидеры РФ и КНР заявляют, что "в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана".
Об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина.
В нем подчеркивается "важность совместного заявления лидеров пяти государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений".
Ранее мы публиковали главное в заявлении России и Китая по итогам переговоров Путина и Си. В ней говорится, что РФ позитивно оценивает позицию Китая по Украине, а Китай положительно оценивает готовность РФ к запуску переговоров. Обе страны выступают против санкций, установленных в обход Совбеза ООН.
При этом две страны озабочены созданием AUKUS (оборонный альянс США, Великобритании и Австралии), планируют укрепить всеобъемлющее партнерство в сфере энергетики и технологий.
"Страна" анализировала итоги визита Си в Москву в сегодяшних итогах.
Глава КНР Си Цзиньпин уже пригласил Путина в текущем году совершить визит в Китай.
А Госдеп США осудил визит Си Цзиньпина в Москву, на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.