Китай пока не предоставил России значительной военной помощи, несмотря на усиление дипломатической поддержки в виде визита председателя КНР Си Цзиньпина в Москву.

Об этом заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен, выступая на слушаниях в сенатском комитете по ассигнованиям Конгресса США, пишет BBC.

"На нынешний момент мы не видим, что они пересекли эту черту. Я думаю, что их [Китая] дипломатическая поддержка, их политическая поддержка и определенная материальная поддержка России, безусловно, не сочетается с нашим желанием положить конец этой войне", - сказал он.

Ранее госсекретарь США резко негативно оценил визит Си Цзиньпина в Москву на фоне того, что Международный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина.

"То, что президент Си приехал в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, говорит о том, что Китай не чувствует ответственности за то, чтобы привлечь Кремль к ответственности за зверства, совершенные в Украине", - заявил он.

Несмотря на слова Блинкена об отсутствии военной помощи России западные СМИ писали, что в прошлом году Китай поставлял Москве боеприпасы и военное оборудование.

Мы подробно анализировали итоги визита главы КНР в Москву и перспективы отношений Китая и Украины.