Украинский мирный план (подразумевающий вывод войск РФ) на переговорах президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина не обсуждался.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план", - заявил он.

Отметим, что Путин вчера на переговорах с Си Цзиньпином фактически поддержал план Китая по Украине.

"Страна" подробно рассказывала о китайском "мирном плане", который не поддержала ни Украина, ни Запад.

Главный упрек к Китаю со стороны украинской власти, что он не предлагает до заключения перемирия вывести российские войска со всех захваченных территорий, что является главным условием Киева для возобновления переговоров об урегулировании конфликта. А значит, по логике Киева и Запада, Пекин подыгрывает позиции Москвы, которая предлагает вернуться к диалогу без предварительных условий.

Тем временем война в Украине продолжается уже 392-й день. Мы следим за новостями 22 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 391-го дня войны. Вдоль всей линии фронта на востоке идут интенсивные бои, оборона Бахмута продолжается. Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их. В США сообщили, что работают над тем, чтобы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее. В свою очередь Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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Олеся Медведева в своем блоге рассказывает в чем суть "мирного плана" Китая и почему его критикуют в Украине.