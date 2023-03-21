Подтверждения телефонного разговора президента Украины с лидером Китая Си Цзиньпином пока нет.

Об этом заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой.

Зеленскому задали вопрос о возможном телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином.

"Никакой конкретики, подтверждения пока нет", - ответил президент.

Также он сообщил, что Украина предложила Китаю принять участие в реализации ее формулы мира.

"Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам передали нашу формулу мира и приглашаем принять участие в этой формуле. Ожидаем ответа", – сказал Зеленский.

Сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук говорила, что Киев ждет подтверждения телефонного разговора президента с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее помощник Владимира Путина Юрий Ушаков сказал, что пока Си Цзиньпин в Москве, звонить Зеленскому он не будет.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы понять украинскую точку зрения на войну с РФ.