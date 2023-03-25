Украинские официальные лица в начале войны заявляли о формировании Иностранного легиона из 20 000 добровольцев, но, на самом деле, их завербовали гораздо меньше.

Об этом пишет в своем расследовании The New York Times.

По данным издания, в настоящее время Легион насчитывается всего около 1500 бойцов. Некоторые из них - опытные военные, работающие по заданиям военной разведки Украины.

Однако многие из добровольцев стали причинами громких скандалов.

Так, бывший рядовой первого класса американской армии Джон Макинтайр был исключен из Легиона за плохое поведение. Он перешел на сторону России и недавно выступил по государственному телевидению РФ, в котором говорил, что предоставлял разведданные Москве.

Некоторые другие добровольцы пытались организовать переправку боевиков из Пакистана и Ирана.

А один подполковник морской пехоты в отставке из Вирджинии стал фигурантом федерального расследования США в связи с незаконным экспортом военных технологий. Он прибыл в Украину только для того, чтобы перебежать на сторону России.

"Такие персонажи задействованы в защите Украины из-за того, что Соединенные Штаты играют двойственную игру: администрация Байдена посылает оружие и деньги, но не профессиональные войска. Это означает, что на украинском фронте активно действуют люди, которым не позволили бы приблизиться к полю боя в войне под руководством США - часто с неконтролируемым доступом к оружию и военной технике", - пишет издание.

The New York Times заявляет, что проанализировала более 100 страниц документов о деятельности добровольческих групп иностранцев в Украине и взяла интервью у более чем 30 добровольцев, волонтеров, а также американских и украинских официальных лиц.

Интервью и исследования раскрывают ряд ошибок и внутренних склок. Времени на проверку прибывающих было мало. Таким образом, люди с проблемным прошлым, в том числе с искаженным или сфабрикованным военным послужным списком, закрепились в Легионе и других добровольческих группах.

Одним из самых типичных примеров является Джеймс Васкес. Через несколько дней после вторжения Васкес, подрядчик по благоустройству дома из Коннектикута, объявил, что уезжает в Украину. Местная газета рассказала историю о бывшем штабном сержанте армии США, который оставил свою работу и семью ради защиты свободы. С тех пор он размещал в сети видеоролики с полей сражений, как минимум один раз сообщая точное местонахождение своего подразделения всем, включая противоборствующую сторону. Он утверждал, что был в Кувейте и Ираке во время операции "Буря в пустыне". Позже это было официально опровергнуто Пентагоном. И он ушел из армейского резерва не сержантом, как утверждал, а рядовым первого класса, одним из самых низких армейских чинов. Позже сам Васкес признал, что десятилетиями искажал сведения о своем военном послужном списке. Он сказал, что его выгнали из армии, но публично не говорил, почему.

По словам одного из чиновников, в Легионе, наспех сформированный украинским правительством, тратили 10 минут или меньше на проверку биографических данных новобранцев в начале войны. Так и получилось, что, например, поляк, который был заключен в тюрьму в Украине за нарушение правил обращения с оружием, получил командную должность.

Солдаты рассказали The Kyiv Independent, что он незаконно присваивал припасы, домогался женщин и угрожал своим солдатам.

Другой американский военный, полковник Роулингс организовал группу по сбору средств для помощи Украине. Но со временем оказалось, что деньги уходят в непонятном направлении.

"Я поверил этим ребятам, а меня за дурака приняли", - посетовал Шон Стэнтс, который организовал сбор средств в октябре в Питтсбурге, но ему так и не показали финансовые отчеты, которые он просил.

В конечном итоге, корыстные интересы, приведшие многих американцев на войну в Украину, вылились в дрязги и конфликты между различными группами в Легионе. Сейчас они обвиняют друг друга в незаконном присвоении средств и лжи о своих полномочиях, причем эта война происходит публично, пишет The New York Times.

Напомним, в Украине подтвердили гибель добровольца из Новой Зеландии, который воевал за ВСУ.

Также "Страна" писала, как в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец, он был сыном крупного бизнесмена.