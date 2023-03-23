В Украине погиб гражданин Новой Зеландии Кейн Те Тай.

Об этом сообщил CNN представитель правительства Новой Зеландии.

Украинские власти подтвердили смерть Те Тая, заявил в четверг, 23 марта, официальный представитель министерства иностранных дел и торговли Новой Зеландии.

"Посольство Новой Зеландии в Варшаве находится в контакте с властями Украины для уточнения деталей. По соображениям конфиденциальности никакой дополнительной информации предоставлено не будет", - сказал он.

CNN сообщает, что Те Тай воевал в Интернациональном легионе.

Доброволец почти год находился в Украине и стал третьим новозеландцем, погибшим на войне.

Ранее мы писали, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

Также сообщалось, что в боях за Украину погиб первый гражданин Эстонии. Он воевал в Бахмуте. Скончался в результате артиллерийского обстрела.

Война в Украине продолжается уже 393-й день. Мы следим за новостями 23 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 392-го дня войны. Зеленский посетил позиции ВСУ на Бахмутском направлении, там он пообщался с военными и наградил их. По данным британской разведки, в последние дни ВСУ провели локальную контратаку западнее Бахмута, которая может ослабить давление на маршрут снабжения по трассе H32. Днем россияне ударили ракетами по жилым многоэтажкам в Запорожье, в результате пострадали десятки людей.

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