В Бахмуте в результате артиллерийского обстрела погиб бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак.

Об этом пишет эстонская газета Postimees.

По данным издания, это первый эстонец, который погиб на войне в Украине.

С осени прошлого года Юрак воевал в составе Украинского интернационального легиона.

Иво Юрак

Ранее сообщалось, что в районе Бахмута погиб воевавший за Украину польский доброволец. Он был сыном крупного бизнесмена.

Также мы писали, что боец ВСУ рассказал об отправке на Бахмут неподготовленных новобранцев.

Война в Украине продолжается уже 380-й день. Мы следим за новостями 10 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 379-го дня войны. Вчера РФ нанесла очередную массированную ракетную атаку по Украине. Из-за атак по объектам энергетики во многих городах возникли проблемы со светом, отоплением и водой. Атака продолжалась фактически всю ночь, около семи часов, и завершилась лишь утром. Были и другие удары. В Херсоне обстреляли остановку общественного транспорта. Среди погибших - продавец магазина, расположенного на остановке, и двое человек, ждавшие автобуса. От полученных травм умер еще один херсонец, который находился в частном доме неподалеку. На фронте продолжается штурм Бахмута и его окрестностей.

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