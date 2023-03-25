Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не может начать свое контрнаступление.

Об этом он сказал в интервью японскому изданию Yomiuri, которое он дал в поезде, следуя из Херсонской области.

"Мы еще не можем начать, и без танков, артиллерии и HIMARS, мы не можем отправить храбрых солдат на линию фронта", - заявил президент, говоря о недостаточности западных поставок вооружений.

"Зеленский призвал к немедленному увеличению поддержки", - добавляет издание.

Президент признал, что ситуация на Востоке Украины "плохая", повторив, что причина в "нехватке боеприпасов". По его словам, российские военные ежедневно используют втрое больше боеприпасов, чем ВСУ.

Касаемо переговоров с Россией, Зеленский заявил, что для них "нет условий". Также он сообщил, что Китай не предлагал Украине своей помощи в урегулировании, а на предложения Си Цзиньпину о разговоре или встрече реакции Пекина пока не поступало.

"Мы не получали никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая", - отметил украинский президент. Он также добавил, что о готовности встретиться с председателем КНР Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.

Как писала "Страна", командующий Сухопутных войск Александр Сырский намекнул, что ВСУ в ближайшее время могут перейти в контрнаступление под Бахмутом.

При этом президент Чехии считает, что у ВСУ будет только одна попытка начать большое контрнаступление.