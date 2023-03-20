Президент Чехии Петр Павел считает, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления.

Об этом он сказал в интервью Rzeczpospolita.

По его словам, для новых крупных операций украинской армии на фронте у Запада может не хватить ресурсов.

"Многие страны, многие политики ожидают в этом году определенного прогресса. Я считаю, что у Украины будет только одна попытка начать большое контрнаступление. Поэтому, если они решат начать его и он терпит неудачу, получить средства на следующий будет крайне сложно", - заявил он.

Напомним, 10 марта Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ состоится через два месяца.

Между тем, WP писала, что готовность Украины начать весеннее наступление оказалась под сомнением из-за потерь ВСУ в течение года.

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Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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