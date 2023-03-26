В воскресенье, 26 марта, в Украине идет уже 396-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 25 марта.

Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.

26 марта

11:40 В Украине прокомментировали размещение в Беларуси российского ядерного оружия, о чем вчера сообщил Путин.

"Кремль взял Беларусь в ядерные заложники", - так оценил секретарь СНБО Алексей Данилов намерение России разместить тактическое ядерное оружие на белорусской территории.

По мнению Данилова, это - шаг к внутренней дестабилизации страны, который максимально повышает уровень негативного восприятия и отторжения России и Путина у белорусского общества.

11:05 Россия и Китай не создают никакого военного союза, заявил Путин в интервью российскому телевидению.

"Да, у нас есть сотрудничество в сфере военно-технического взаимодействия, мы не скрываем, у нас все прозрачное. Там нет ничего секретного, у нас есть и военное сотрудничество, мы же учения проводим", — сказал российский президент.

По контрасту, он упрекнул США, которые, наоборот, создают новые союзы, что "дает основания даже западным политологам говорить о том, что Запад строит новые оси".

Ранее президент США Байден заявил, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США.

10:50 ЧП в Одесской области - взорвалась морская мина. Об этом сообщают местные паблики.

Пишут, что под Одессой во время шторма взорвалась морская мина. На размещенных кадрах видно, что повреждены прибрежные здания.Шторм продолжается.

На каналах ГСЧС по Одесской области информации о взрывах нет.

10:46 План Китая по Украине стал главной темой неофициальной беседы Путина и Си Цзиньпина в понедельник в Москве.

Об этом рассказал сам Путин во вчерашнем интервью.

"Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всём не спеша. Говорили о ситуации в мировых делах, причём в самых разных аспектах. Председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плану мирного урегулирования ситуации в Украине", - заявил президент РФ.

Беседа "у камина под чай" продолжалась четыре часа. Путина впечатлил уровень подготовленности Си, который "глубоко погружен во все проблемы". Ему кажется, что итогом беседы стало "взаимное удовлетворение".

10:20 Украинские беженцы получат неограниченный доступ к австрийскому рынку труда - Социальный комитет парламента одобрил поправку к Закону о занятости иностранцев, сообщает Austria Today.

По данным парламента, в настоящее время в Австрии работают около 8 тысяч украинцев, а 14 тысяч зарегистрированы в службе занятости как ищущие работу. Украинцы уже имеют более легкий доступ к австрийскому рынку труда, если у них есть действующее удостоверение личности перемещенных лиц.

В будущем обладатели такого документа смогут устроиться на любую работу в Австрии без отдельного разрешения. Предварительная проверка заработной платы и условий труда, которая в настоящее время все еще необходима, также будет исключена.

Кроме того, новый закон должен гарантировать, что украинские беженцы нанимаются на справедливую заработную плату и условия труда в соответствии с коллективными договорами и другими правовыми требованиями.

Поле для работы в Австрии обширное. То же издание отмечает, что нехватка квалифицированных работников распространяется на все отрасли экономики страны. И в ближайшее время эта тенденция не изменится ввиду старения общества. Об этом говорят прогнозы Экономической палаты о потребностях в рабочей силе по секторам и федеральным землям до 2040 года.

10:08 Голливудский актер Орландо Блум приехал в Украину впервые с 2016 года. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

"Я никогда не ожидал, что война распространится по всей стране с тех пор, как я был там", - написал он.

Блум - посол доброй воли детского фонда ЮНИСЕФ. Он посетил один и центров фонда в Украине.

09:59 Видео из ночного Бахмута, где горят дом после обстрелов.

09:10 Сводка по обстрелам Донецкой области.

Многоэтажные жилые дома пострадали в Авдеевке и Северске (там попали по зданию вокзала).

В Авдеевке снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимзавода, сообщил губернатор Павел Кириленко.

Около полуночи россияне нанесли ракетный удар по Краматорску – попали в промышленную зону. Обошлось без жертв.

09:07 Тревога на востоке Украины.

09:06 С начала марта Россия запустила не менее 71 "Шахида" по Украине, сообщает британская разведка.

Эти атаки последовали за двухнедельной паузой в конце февраля. Россия, вероятно, начала регулярно пополнять запасы "Шахидов".

Их запускают с двух направлений: из Краснодарского края и из Брянской области.

"Это позволяет России гибко нацеливаться на широкий сектор Украины и сокращает время полета до целей на севере Украины. Вероятно, это также будет очередной попыткой растянуть ПВО Украины", - считают в минобороны Британии.

08:59 Российские войска продвинулись по шоссе T0513 в Бахмуте, которое ведёт в центр города с северной стороны.

Об этом пишет, анализируя видеокадры с фронта, американский "Институт изучения войны".

Также россияне частично продвинулись в юго-западной части Бахмута.

При этом "Институт" считает, что российские усилия в Бахмуте "достигли кульминации", и пока окружить город им не удается.

Севернее российские войска провели ограниченное наступление в районе Коваливки (10 км к юго-западу от Сватово) и Верхнекаменского (21 км к югу от Кременной).

08:15 Утренняя сводка украинского Генштаба.

За сутки ВСУ отразили более 85 атак.

На Лиманском направлении - вблизи Синьковки, Кременной, Белогоровки и Выемки.

В Бахмутском направлении - на Бахмут, а также в районах Богдановки и Предтечино.

На Авдеевском и Марьинском направлениях - против населенных пунктов Керамик, Авдеевка, Тоненькое, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка.

08:00 В США прокомментировали заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

Говорят, что не видят признаков ядерной эскалации со стороны РФ.

"Мы видели сообщения о заявлениях России и будем продолжать следить за ситуацией. У нас нет никаких причин менять порядок работы наших стратегических ядерных сил и мы не видим каких-либо признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - заявили в Пентагоне.