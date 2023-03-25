Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в субботу, 25 марта. В нем он заявил, что для гарантий безопасности и лучшей защиты от новых агрессий Россия должна проиграть на поле боя, в экономике и в международных отношениях.

Видеообращение опубликовано в официальном Telegram-канале Зеленского.

"Шаг за шагом делаем все возможное и повсюду, чтобы российский реваншизм проиграл в каждом из элементов своей агрессии против Украины и свободы народов в целом", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский рассказал о новых пакетах оборонной поддержки от Соединенных Штатов, Литвы, Финляндии, Германии и Швеции. По его словам, есть "пакет безопасности и сильные договоренности с Японией". Также Зеленский рассказал, что Украина получила полтора миллиарда евро макрофина от Евросоюза. Средства уже находятся на счетах Национального банка.

Президент добавил, что Греция присоединилась к группе партнеров, работающих над созданием спецтрибунала, а Исландия признала Голодомор геноцидом украинского народа.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский рассказал, что Китай игнорирует его предложения встретиться и обсудить завершение войны.

В то же время, по данным Reuters, лидер Китая Си Цзиньпин отказывается говорить не только с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и с президентом США Джо Байденом.