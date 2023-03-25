На церемонии вручения дипломов Киотского университета в Японии в этом году один из выпускников оделся как президент Украины Владимир Зеленский: в свитшот цвета хаки с гербом Украины. Чтобы подчеркнуть свой замысел образа, молодой человек держал перед собой портрет Зеленского в такой же одежде.

Соответствующие фото публикуют Telegram-каналы.

Это было не какой-то отдельной акцией, а продолжением старой традиции, по которой выпускникам вуза разрешено приходить на церемонию в каком-нибудь веселом наряде. Были случаи, когда на сцену за дипломом поднимались люди в костюмах героев аниме и инопланетян.

Однако в случае с нарядом в стиле Зеленского это был не просто комедийный косплей. Выпускник, одетый как президент Украины, держал плакат с выражением поддержки украинской идеи. В него вошла цитата из выступления президента перед Конгрессом США.

"Ваши деньги не являются благотворительностью. Это инвестиция в мировую безопасность и демократию, к которым мы относимся самым ответственным образом", - сказано в цитате из Зеленского.

Другие выпускники выглядели примерно так.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США заявил, что 2023 год станет решающим в войне.

Также "Страна" рассказывала, что обращение Зеленского к Конгрессу США выявило раскол среди республиканцев по поводу помощи Украине.