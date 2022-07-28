Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия стал послом фандрейзинговой платформы UNITED24 по направлению "Восстановление Украины" для помощи временно перемещенным лицам.

Об этом информирует Telegram-канал Владимира Зеленского.

Сообщается, что в поддержку платформы Balenciaga создали специальный свитшот стоимостью 200 евро. 100% прибыли от продажи таких свитшотов будут перечислены на направление "Восстановление Украины".

Напомним, в начале мая Владимир Зеленский призвал присоединиться к United24 и рассказать об этой инициативе друзьям, чтобы "остановить войну, которую развязала Россия, восстановить всё, что Россия разрушила".

Деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, их планируют тратить на три направления: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины.

Ранее мы писали, что в середине мая легенда футбола Андрей Шевченко стал первым послом платформы United24, которая будет собирать деньги на восстановление Украины.

Война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 154-го дня войны. Основные события на Донбассе разворачивались вокруг Бахмута. Стрелковые бои велись уже в районе Соледара в 8 километрах к северо-востоку от Бахмута. ВСУ нанесли новый удар по Антоновскому мосту, который соединяет два берега Днепра под Херсоном. Газовые цены продолжили стремительный рост: в Европе они преодолели отметку в 2500 долларов за тысячу кубов. Курс гривны к доллару продолжил падать и закрепился как в обменках, так и на чёрном рынке на уровне выше 40 гривен за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.