Знаменитый украинский футболист и тренер Андрей Шевченко стал первым послом глобальной платформы для сбора средств в поддержку Украины United24, запуск которой анонсировал президент Владимир Зеленский. Об этом глава государства сообщил в Telegram

"Андрей своим трудом и спортивными достижениями получил огромное доверие на международной арене. И теперь у него новая миссия - рассказывать миру о событиях в Украине и направить свой авторитет на увеличение международной помощи нашему государству", - сообщил Зеленский.

Напомним, в начале мая Владимир Зеленский призвал присоединиться к United24 и рассказать об этой инициативе друзьям, чтобы "остановить войну, которую развязала Россия, восстановить всё, что Россия разрушила".

Деньги будут направляться сразу на спецсчета НБУ, их планируют тратить на три направления: оборона и разминирование; гуманитарная и медицинская помощь; восстановление Украины.

Как сообщалось, по данным премьера Дениса Шмыгаля, в ЕС утвердили План восстановления Украины и уже готовы выделить 9 млрд евро.

Война в Украине продолжается уже 84-й день. "Страна" следит за происходящим 18 мая в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 83-го дня войны. Украина продолжила удерживать инициативу под Харьковом. На Донбассе шли бои, противник обстреливал населенные пункты. Враг пытался прорвать оборону на Бахмутском направлении, но успеха не имел. Также продолжалась эвакуация украинских военных с "Азовстали".

"Страна" разбиралась, почему гарнизон "Азовстали" решил прекратить сопротивление и что с ним теперь будет.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Подробнее о ситуации на фронте в блоге "Ясно. Понятно" рассказала Олеся Медведева.