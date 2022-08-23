Магазин с сувенирами и одеждой от президента Беларуси Александра Лукашенко с его самыми известными цитатами открылся в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве.

Об этом сообщает ТАСС.

В магазине представлены футболки, свитшоты, кепки и сумки с надписями: "Первый", "Никакой чрезвычайщины. Раздевайся и работай", "Будет очень интересно. Начинайте шевелиться", а также "Не позволим нас наклонить. Любимую не отдают" и "Я же диктатор, мне тяжело понимать демократию".

Напомним, в середине декабря прошлого года в Минске открылся магазин вещей с цитатами Александра Лукашенко. По словам продавцов, все товары были сшиты на предприятии "Беллегпрома", а дизайн разработали белорусские журналисты. В ассортименте магазина были футболки и регланы (они же - худи).

Ранее мы писали, что в белорусском Дворце независимости выставили автомат Александра Лукашенко, с которым он ходил во время протестов в стране. Кроме того, на выставке также были представлены форма ОМОНа, две металлические статуэтки (одна из них названа "скульптурой от спецназа") и белорусский государственный флаг с фотографией Лукашенко и надписью "За Батьку".

Также "Страна" сообщала, что перед уходом с рынка РФ компания H&M открыла для распродажи оставшихся товаров десять магазинов в России, в том числе один из них - бренда COS.