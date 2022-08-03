Перед уходом с рынка РФ компания H&M открыла для распродажи оставшихся товаров десять магазинов в России, в том числе один из них - бренда COS.

Об этом сообщили российскому агентству ТАСС в пресс-службе компании.



"На данный момент открыто девять магазинов H&M, семь в Москве и два в Санкт-Петербурге, а также один COS в Москве", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что магазины H&M в Москве открыты в торговых центрах "Авиапарк", "Мозаика", "Европолис", "Метрополис", "Мега Химки", "Мега Белая дача", "Хорошо!", в Санкт-Петербурге - в торговых центрах "Галерея", "Охта молл". Кроме того, в московском ТЦ "Афимолл" открыт магазин COS.

Ранее крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой и аксессуарами H&M объявила о решении постепенно свернуть свою деятельность в России, где она работает с 2009 года. В процессе ликвидации планируется временно открыть магазины на ограниченный период времени для продажи оставшихся товаров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе H&M, компания приняла решение остановить бизнес в России. Процесс начинается с реализации оставшегося стока через магазины cетей компании - H&M, H&M Home, COS, Arket, Monki, Other Stories, Weekday.

Известно, что магазины ретейлера должны открыться поэтапно, начиная с августа. Магазины в столичных ТЦ "Авиапарк" и "Метрополис" стали первыми, возобновившими работу.

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