Лидер Китая Си Цзиньпин отказывается говорить не только с президентом Украины Владимиром Зеленским, но и с Джо Байденом. При этом официальные лица США задаются вопросом, как перезагрузить отношения с Китаем, которые стремительно ухудшаются.

Об этом пишет Reuters.

По данным издания, телефонные переговоры Байдена и Си были бы очевидным первым шагом, но, несмотря на усилия американских дипломатов, источники сообщили, что китайцы не проявили особого интереса к такому призыву.

Также под вопросом остается ранее отложенный из-за инцидента с воздушными шарами визит Энтони Блинкена в Китай. Представители США сейчас находятся в Пекине и пытаются "заложить основу" этого визита.

Напряженность между странами не спадает в том числе из-за предстоящего визита в США президента Тайваня Цай Инвэнь. А также поездки Байдена на саммит G20 в Японии, который в Пекине расценивают как "антикитайский".

На этом фоне агентство отмечает укрепление российско-китайских отношений и цитирует фразу Мао Цзэдуна "Восточный ветер победит западный ветер".

Между тем президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая сильно преувеличено. Также в США сомневаются, что Россия и Китай могут создать альтернативу использованию доллара.

Напомним, что в день визита Си к Путину премьер Японии и Зеленский сделали заявление с намёком на Тайвань.