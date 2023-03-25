Президент США Джо Байден считает, что сближение России и Китая "сильно преувеличено", а если кто и формирует успешные альянсы в современном мире, так это США.

Об этом пишет CNN.

"Я не воспринимаю легкомысленно то, что делают Китай и Россия, и это может существенно обостриться. Но давайте на все смотреть в перспективе", - сказал президент США в Оттаве.

Байден добавил, что уже три месяца слышит о планах Китая снабжать Россию оружием, но на деле этого не происходит.

"Какие обязательства они взяли на себя в экономическом плане?... Торговля выросла в сравнении с чем?" - спросил он журналиста, который задал ему вопрос в связи с недавней встречей лидеров России и КНР.

В актив Западу и себе лично Джо Байден записал и QUAD, и AUKUS, и крепнущий альянс США с Японией и Южной Кореей.

Ранее мы писали, что в США республиканцы требуют от Байдена не допустить сближения Китая и России в ядерной сфере.

Также "Страна" рассказывала, что недавно бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Джо Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.