Администрация президента США Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая и представляя визит Си Цзиньпина в Москву незначительным событием.

Об этом заявил бывший глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.

Политик счел попытки Белого дома представить визит председателя КНР в столицу России как чуть ли не стоящее большого внимания событие "огромной стратегической ошибкой".

"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", — заявил он.

То, что два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", имеет негативные последствия для Вашингтона, заключил Помпео.

"Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", — добавил экс-госсекретарь.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и пробыл там до 22 марта.

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