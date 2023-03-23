Помпео назвал стратегической ошибкой стремление США представить визит Си в Москву незначительным событием
Администрация президента США Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая и представляя визит Си Цзиньпина в Москву незначительным событием.
Об этом заявил бывший глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox News.
Политик счел попытки Белого дома представить визит председателя КНР в столицу России как чуть ли не стоящее большого внимания событие "огромной стратегической ошибкой".
"Администрация Байдена потерпела неудачу, они позволили русским и китайцам объединиться, и это представляет огромные риски для США и каждого гражданина", — заявил он.
То, что два постоянных члена Совбеза ООН "объединились против США", имеет негативные последствия для Вашингтона, заключил Помпео.
"Экономическое взаимодействие между этими двумя странами важно, это повлияет на США и на рабочие места по всей нашей стране, и мы должны быть в абсолютной готовности дать отпор", — добавил экс-госсекретарь.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и пробыл там до 22 марта.
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