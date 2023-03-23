Встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в Москве, вызвала беспокойство в Белом доме, что уставшее от войны мировое сообщество может поддержать китайский "мирный план" по Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из представителей администрации, несмотря на их скептическую публичную риторику, на самом деле США обеспокоены, что их "загонят в угол" и Китай убедит страны, уставшие от войны, что Вашингтон не заинтересован в мире.

"Будет много способов, которыми Китай попытается раскрутить все, что выйдет на китайско-российской встрече, таким образом, чтобы попытаться представить США в негативном свете", - прогнозирует научный сотрудник Центра стратегических и стратегических исследований Бонни Лин.

Блумберг пишет, что "несмотря на сближение Си и Путина, Китай находит восприимчивую аудиторию для своих более широких дипломатических усилий по всему миру".

Как сообщалось, Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", также пригласил его в Китай.

Итоги встречи лидеров РФ и КНР мы анализировали здесь.