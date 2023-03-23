США сильно обеспокоены визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. В Вашингтоне расценивают его как демонстрацию поддержки России на фоне войны в Украине.

Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, американская администрация пристально отслеживает, не начал ли Китай военные поставки в Россию, но пока этого не наблюдает.

"Поездка Си к Путину и то, что он провел там два дня, я думаю, посылает очень тревожный сигнал, сигнал поддержки. Мы не видим с их стороны материальной помощи России сейчас, но мы очень и очень пристально за этим следим. Если они выберут этот путь, я думаю, это будет очень тревожно для международного сообщества, но, конечно, уже демонстрация поддержки его присутствием там, я думаю, очень тревожна", - сказал Остин.

Он добавил, что США будут поставлять Украине танки Abrams, которые уже есть у Пентагона, а не производить новые.

Как мы писали, бывший глава ЦРУ и бывший госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация президента США Джо Байдена совершила стратегическую ошибку, допустив сближение России и Китая и представляя визит Си Цзиньпина в Москву незначительным событием.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву 20 марта и пробыл там до 22 марта.

Мы анализировали, что означают для Украины итоги визита Си Цзиньпина в Москву.