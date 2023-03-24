США видят, что у России и Китая "присутствует мотивация" совместно создать альтернативу использованию доллара, однако считают, что добиться этого будет "чрезвычайно сложно".

Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен, выступая на слушаниях в Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США.

Она выразила уверенность, что доллар еще долгое время будет сохранять статус мировой резервной валюты, "несмотря на различные усилия по созданию систем, призванных обойти его использование".

"Безусловно, я хочу, чтобы доллар оставался мировой резервной валютой. Россия и Китай имеют мотивацию попытаться разработать другую систему, не предполагающую использования доллара. Но сделать это чрезвычайно сложно", - сказала Йеллен.

Как мы писали, сейчас Йеллен проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), куда входят главы ведомств финансового блока страны.

Напомним, осенью в "Газпроме" сообщили, что Китай будет рассчитываться за поставки российского газа в рублях и юанях.