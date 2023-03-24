Министр финансов США Джанет Йеллен проводит не запланированное ранее совещание совета по надзору за финансовой стабильностью (FSOC), куда входят главы ведомств финансового блока страны.

Об этом сообщает Bloomberg.



"Министр финансов Джанет Йеллен в пятницу утром примет глав ключевых финансовых регуляторов США на не запланированной ранее встрече совета по надзору за финансовой стабильностью", - анонсировало мероприятие агентство.

Совещание, как отмечается, проходит в закрытом формате. Остается неизвестным, планируется ли заявление по итогам встречи.

Согласно информации Минфина США, в состав FSOC помимо самого министра также входят председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, главы Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральной корпорации страхования вкладов (FDIC), Бюро по финансовой защите потребителей (CFPB) и другие руководители ведомств финансового блока страны.

Ранее после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) экономисты предупреждали, что почти 200 американских кредитных организаций находятся в зоне риска.

Бывший американский президент Дональд Трамп на фоне проблем с банками заявил, что США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты.

Между тем в ФРС заверяют в надежности банковской отрасли США. На это американский миллиардер Илон Маск сказал, что ее состояние "хуже быть не может".