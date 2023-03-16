В США рухнули акции 14-го по величине американского банка First Republic Bank.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что только за сегодня акции обвалились на треть. За неделю падение и вовсе составило 80%.

Руководство рассматривает возможность продажи банка.

Напомним, в США продолжается крах банковской системы. Так, 11 марта произошло крупнейшее после кризиса 2008 года банкротство банка - лопнул Silicon Valley Bank. Это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

Silicon Valley Bank - это 16-й по размеру активов американский банк. Тем не менее, банкротство уже называют вторым крупнейшим в истории США.

Уже на следующий день американский бизнесмен Илон Маск допустил, что купит обанкротившийся банк Silicon Valley.

А 13 марта в США рухнул второй крупный банк за неделю - Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.

Ранее "Страна" анализировала, почему начался банкопад в США и как он скажется на мировой экономике и Украине.

Также мы писали, что, по данным Forbes, второй по величине банк Швейцарии находится на грани банкротства.