Международное рейтинговое агентство Moody's снизило свой рейтинг всей банковской системы США со стабильного до негативного.

Выдержки из доклада приводит CNBC.

"Мы изменили наш прогноз относительно банковской системы США со стабильного на негативный, чтобы отразить быстрое ухудшение операционной среды после оттока депозитов из Silicon Valley Bank (SVB), Silvergate Bank и Signature Bank (SNY), а также банкротства SVB и SNY", - говорится в докладе агентства.

Как понятно из документа, Moody's считает, что снижение доверия инвесторов отражается кроме прочего и на рисках управления активами американских банков. Эти риски усугубляются повышением процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). Агентство отмечает, что риски сохраняются, несмотря на обещания правительства выплатить компенсации клиентам обанкротившихся банков.

Moody's ожидает, что давление на денежно-кредитную политику США продолжится, пока инфляция не вернется в целевой диапазон ФРС. Согласно данным агентства, американские банки сталкиваются с резким избытком депозитов на фоне фискального стимулирования, возникшего во время пандемии коронавируса, а также низких ставок. Некоторые банки, отмечает агентство, вложили эти депозиты в ценные бумаги с фиксированным доходом, которые потеряли в цене после повышения ставки ФРС. Это привело к значительным убыткам.

9 марта Silvergate Bank объявил о сворачивании операций и ликвидации.

На следующий день, 10 марта, о банкротстве заявил 16-й по величине банк США Silicon Valley Bank. Это один из ключевых кредиторов для технологических стартапов, расположенный в Калифорнии.

А 13 марта стало известно о закрытии Signature Bank.

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