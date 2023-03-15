Второй по размеру банк Швейцарии, основанный в 1856 году Credit Suisse Bank находится на грани банкротства.

Об этом сообщает Forbes.

За 15 дней марта он потерял 35% стоимости своих акций, в том числе непосредственно 15 марта – 21%.

В прошлом году чистый убыток банка вырос до 7,3 млрд швейцарских франков. В настоящее время капитализация банка составляет лишь 5% показателей, достигнутых перед мировым кризисом 2008 года.

Банк уже несколько месяцев пытается сократить расходы (в нем работает около 50,5 тысяч человек) и привлечь дополнительное финансирование, но пока безуспешно.

Сегодня руководитель Нацбанка Саудовской Аравии Амар аль Худайри (это учреждение в декабре 2022 года стало акционером Credit Suisse, сосредоточив у себя 9,9% его акций) на вопрос, поможет ли он швейцарскому банку, дал четкий ответ: "Абсолютно нет".

Также в прессе появилась информация, что официальные лица Credit Suisse Bank и неназванное "крупное правительство" начали оказывать давление на правительство Швейцарии, чтобы оно вмешалось и спасло банк.

Отметим, что кризис в швейцарском банке развивается на фоне нарастающих проблем в американской банковской системе, где уже рухнуло несколько банков.

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