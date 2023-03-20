США находятся в упадке и больше не задают мировые стандарты.

Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

"Китай, Россия, Иран, КНДР и другие менее дружественные страны заняты разделением мира, а наши некогда великие США сидят и наблюдают. Мы находящаяся в упадке страна с открытыми границами, поддельными выборами и ужасной, пронизанной инфляцией экономикой. Мы больше не формируем стандарты, стандарты формируют нас", — написал он.

При этом, как отметил экс-глава Белого дома, Джо Байден ничего не делает для решения возникшей проблемы.

Ранее Трамп обвинил своего преемника Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

"Администрация Байдена толкнула Россию прямо в руки Китая", - сказал он.

А после банкротства крупных банков политик заявил, что США стоят на пороге новой Великой депрессии по вине президента Байдена.