Экономисты на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) выяснили, что почти 200 американских кредитных организаций в зоне риска.

Об этом пишет Wall Street Journal.

"Silicon Valley Bank потерпел крах после того, как рост ставок снизил стоимость его активов, а встревоженные клиенты снимали незастрахованные депозиты. В новом исследовании экономисты заявили, что обнаружили 186 банков, которые могут быть подвержены аналогичным рискам", - пишет издание.

В материале говорится, что экономисты в опубликованном в Social Science Research Network исследовании посчитали потери банков во время кампании ФРС по повышению ставки, а также изучили долю финансирования банков от незастрахованных вкладчиков.

"По их оценкам, в 186 банках США в случае снятия средств незастрахованными вкладчиками застрахованные вкладчики могут столкнуться с обесцениванием, потому что у банка не будет достаточно активов", - сказано в публикации.

При таком сценарии придется вмешиваться регулирующим органам, пишет газета.

Напомним, лопнувший Silicon Valley Bank - один из ключевых кредиторов для технологических стартапов.

Вскоре после его краха в США рухнул второй крупный банк - Signature Bank. Размер его активов на конец прошлого года оценивался в 110 млрд долларов.