Тонущий швейцарский банк Credit Suisse может пострадать от санкций Соединенных Штатов против Российской Федерации.

Об этом сообщает Bloomberg.

Два крупнейших банка Швейцарии - Credit Suisse и UBS - находятся под "пристальным вниманием" минюста США, который расследует помощь российским олигархам в уклонении от санкций.

Напомним, на прошлой неделе на фоне банкротств американских банков в Швейцарии начал тонуть второй по размеру банк Credit Suisse AG, основанный еще в 1856 году.

В воскресенье власти Швейцарии заявили, что UBS заключил сделку по покупке тонущего банка Credit Suisse. Reuters сообщал, что швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать сделку, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к банку.

Также мы писали, что акции американских и европейских банков резко пошли вниз.

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