В пятницу, 24 марта, в Украине идет уже 394-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 23 марта.

Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.

24 марта

06.50 Сегодня в Украине облачная погода с прояснениями. На севере может пройти небольшой дождь - в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской области.

Воздух днем прогреется до +13...+18.

Об этом говорится в прогноз Укргидрометцентра.

06.40 Прилеты "Шахидов" подтвердили власти Кривого Рога.

06.20 Карта тревог сейчас.