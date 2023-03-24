В пятницу, 24 марта, в Украине идет уже 394-й день войны с РФ.
Подробнее о том, что происходило вчера, читайте в итогах за 23 марта.
Ниже лента новостей сегодня. Материал обновляется.
24 марта
06.50 Сегодня в Украине облачная погода с прояснениями. На севере может пройти небольшой дождь - в Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской области.
Воздух днем прогреется до +13...+18.
Об этом говорится в прогноз Укргидрометцентра.
06.40 Прилеты "Шахидов" подтвердили власти Кривого Рога.
06.20 Карта тревог сейчас.
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