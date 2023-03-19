Швейцарский UBS заключил сделку по покупке тонущего банка Credit Suisse, чтобы избежать дальнейших потрясений глобального банковского сектора.

Об этом сообщили в воскресенье, 19 марта, власти Швейцарии, пишет Reuters.

Швейцарские регулирующие органы были вынуждены вмешаться и организовать сделку, чтобы предотвратить распространение кризиса доверия к Credit Suisse, который был вторым по размеру банком страны.

Министр финансов Швейцарии заявил, что банкротство всемирно значимого банка создало бы непоправимые последствия для финансовых рынков.

Швейцарский центральный банк предоставит значительную ликвидность объединенному банку.

"С поглощением Credit Suisse компанией UBS было найдено решение для обеспечения финансовой стабильности и защиты швейцарской экономики в этой исключительной ситуации", - заявил швейцарский центральный банк.

Стоимость сделки остается под вопросом. В отчете Financial Times ранее говорилось, что он превышает 2 миллиарда долларов.

Чиновники хотят спасти 167-летний банк, один из крупнейших в мире управляющих капиталом, после того, как в последнее время произошла серия банкротств американских банков.

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