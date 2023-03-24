Центробанк ЕС требует от Raiffeisen Bank уйти из России. Давление возникло после того, как высокопоставленный чиновник США по санкциям выразил обеспокоенность по поводу бизнеса Райффайзен в РФ во время визита в Вену в прошлом месяце.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на пять собеседников, осведомленных в этом вопросе.

"Хотя ЕЦБ не просит Райффайзен немедленно покинуть страну, ему нужен план действий по свертыванию бизнеса, сказали два источника. Один человек сказал, что такой план может включать продажу или закрытие его российского банка", - пишет издание.

Представитель Raiffeisen сказал, что варианты выхода бизнес из России обсуждаются, "включая тщательно управляемый выход".

Напомним, накануне НАПК внес австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International в перечень "международных спонсоров войны" за продолжение работы банка в России.

Ранее Raiffeisen Bank International получил запрос от санкционного органа США насчет его бизнеса, связанного с Россией. Банк заявил, что полностью сотрудничает с OFAC, заверив, что в своей работе обеспечивает соблюдение санкций.